Calcio a 5: il Potenza tiene testa alla Nazionale del Costa Rica! Complimenti ragazzi

“L’Italia del futsal sempre più unita”.

È questo lo slogan che ha accompagnato questa mattina a Potenza l’allenamento congiunto tra il Potenza e la Nazionale del Costa Rica che la prossima settimana sarà in Uzbekistan per la fase finale dei Mondiali.

Il match per la cronaca è stato vinto 3-2 dalla Nazionale centro-americana guidata in panchina da Alexander Ramos, ma come si nota dal punteggio il Potenza di mister Rocco Tancredi (doppietta di Gianluca Claps) non ha affatto sfigurato subendo il gol del sorpasso a meno di 100 secondi dalla fine.

Tra i padroni di casa c’è stato l’esordio (molto positivo) dei due nuovi arrivati, il portiere Flavio Santopaolo e dell’altro estremo difensore Marco Uva.

Buona la partecipazione di pubblico.

ll quintetto centro- americano, in ritiro presso il centro sportivo di San Rufo, ospite dello Sporting Sala Consilina, è passato questa mattina da Potenza ospite della società del presidente Salvatore Mancusi.

Nell’ottica della promozione della disciplina del futsal, tutta la dirigenza del Città di Potenza è stata ben lieta di invitare gli appassionati della disciplina del pallone a rimbalzo controllato ad assistere ad un evento unico e mai tenutosi nel capoluogo lucano, una iniziativa che ha rappresentato un’importante occasione per il territorio lucano, che si apre all’incontro tra culture e sport a livello internazionale.

L’evento patrocinato dal Comune di Potenza è stato fruibile da tutta la cittadinanza.

Il Città di Potenza ha ringraziato lo Sporting Sala Consilina ed il suo patron Giuseppe Detta per il coinvolgimento (si veda targa in galleria 2).

Presente nell’impianto del PalaPergola il responsabile marketing e comunicazione dello Sporting Sala Consilina Giovanni Votta, per il Comitato Regionale di Basilicata della Figc erano presenti il delegato Michele Ragone e il delegato del calcio a 5 Enzo Albano.

Per la Federazione del Costa Rica presente il capo-delegazione Eugenia Monge, tutti a fine gara omaggiati di un ricordo che ha visto coinvolti anche il duo arbitrale della gara Francesco Novellino e Gaetano Brindisi.

Ecco le foto della partita.