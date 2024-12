Collegamento ciclabile Potenza-Pignola, assegnazione di un contributo di circa 300000 euro! I dettagli

“Esprimo grande soddisfazione per l’assegnazione di un contributo di 298.000 euro deliberato dalla Giunta Regionale della Basilicata nell’ambito della riprogrammazione delle risorse previste dalla Legge 145/2018.

Questo finanziamento è destinato alla realizzazione del collegamento ciclabile tra Potenza e il Comune di Pignola, con particolare attenzione alla connessione con la Riserva ZSC Lago di Pantano”.

E’ quando dichiara Antonio Vigilante, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

Vigilante sottolinea il significato strategico dell’iniziativa:

“Un progetto che non è soltanto un intervento infrastrutturale, ma un passo importante verso la creazione di un’arteria di mobilità sostenibile a carattere metropolitano, con una duplice valenza: logistica e turistica.

È uno scenario che immagino da tempo, in cui un turista possa arrivare a Potenza, esplorare facilmente la porta del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano e la Riserva ZSC Lago di Pantano, per poi tornare a vivere l’atmosfera urbana in una sola giornata”.

Il consigliere ha lanciato una proposta “concreta per il rafforzamento della rete ciclabile: Potenza, come capoluogo, ha il dovere di porsi alla guida di un sistema di collegamenti con i comuni limitrofi.

È necessario coinvolgere altre realtà come Vaglio, dove potrebbero essere installate stazioni di bike landing, e sviluppare un sistema integrato di mobilità sostenibile.

Solo con una visione politica che superi i confini amministrativi consolidati si può realizzare qualcosa di innovativo ed efficace per il territorio”.

Vigilante ha poi espresso gratitudine per il sostegno ricevuto:

“Ringrazio la Giunta Regionale della Basilicata per aver creduto in questa iniziativa e riconosco il grande impegno del Comune di Pignola, che sta lavorando con dedizione per portare avanti il progetto.

Da assessore, ho dedicato molte energie alla realizzazione di questo tracciato, e oggi mi fa piacere vedere che si compie un ulteriore passo verso lo sviluppo sostenibile della nostra regione”.