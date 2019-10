Compie 40 anni la Fiat Panda, l’auto più venduta in Italia!

Auguri alla storica Fiat Panda che nel 2020 compirà 40 anni di carriera.

La city-car torinese, nata nel 1980 per mano di Giorgetto Giugiaro, è giunta alla terza generazione e, fino ad oggi, è stata scelta da 5 milioni di italiani fino a diventare, dal 2012, l’automobile più venduta in assoluto in Italia.

Disegnata dal Centro Stile Fiat, questa utilitaria continua a fare la storia, confermandosi un’auto versatile e pratica per l’uso quotidiano.

Non solo, è anche l’auto dei record: la Panda 4×4 del 1983, è stata la prima city-car a trazione integrale mentre, nel 1986, è stata la prima compatta ad avere un motore diesel.

Altro record nel 2004 in cui non solo si è conquistata il prestigioso titolo di “Car of the Year”, ma è stata la prima city-car a raggiungere i 5.200 metri del campo base avanzato delle spedizioni sull’Everest.

40 anni ben vissuti quelli della piccola grande Fiat che, il prossimo anno, riceverà una motorizzazione mild-hybrid.

