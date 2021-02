Comuni Ricicloni: in provincia di Potenza i Comuni lucani più virtuosi nella raccolta dei rifiuti! La classifica

Quella dell’economia circolare è una sfida che in Basilicata hanno già colto molti imprenditori, associazioni, start-up e pubbliche amministrazioni.

L’economia circolare non solo è un modello di sviluppo sostenibile e innovativo, ma anche uno strumento di risparmio economico, energetico e ambientale.

Anche in Basilicata sono sempre di più le amministrazioni che hanno puntato sulla raccolta differenziata con risultati di assoluta eccellenza, come dimostrano i tanti Comuni premiati con il rapporto “Comuni Ricicloni Basilicata”.

Per il quarto anno consecutivo, per esempio, a comunità di Castelsaraceno (PZ) è stata premiata da Legambiente Onlus come Comune Riciclone e Comune Rifiuti free, registrando per il 2020 il 78% di raccolta differenziata e il dato di 60,7 kg pro capite di secco residuo, ovvero la quantità di raccolta indifferenziata proporzionata al numero di abitanti.

Traguardo che non ha lasciato indifferente l’Amministrazione che dichiara:

“È un grande orgoglio ricevere una certificazione così prestigiosa che testimonia la sensibilità e l’impegno delle persone nel rendere il mondo un luogo con sempre più risorse da tutelare e meno rifiuti da produrre”.

Questa la Classifica dei 12 “Comuni Ricicloni” della Basilicata per l‘edizione 2020.

