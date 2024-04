Asp Potenza: ad infermieri, medici ed autisti pagamento per un totale di 80000 euro. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa della Segreteria Regionale UIL FPL Raffaele Pisani.

Ecco quanto riportato:

“Infermieri, medici ed autisti, tutti dipendenti dell’ASP di Potenza si sono dovuti rivolgere alla UIL FPL di Basilicata per ottenere il pagamento di alcune spettanze maturate e non retribuite per un totale di circa 80.000,00 euro.

Si tratta di indennità relative al servizio di guardia notturna e festiva (relative ai medici) e di prestazioni erogate in regime di attività aggiuntiva (relative al personale della dirigenza e del comparto).

Purtroppo, il lavoro svolto su diversi fronti da Infermieri, Medici, Autisti ed Amministrativi dell’ASP, durante il periodo Covid, è stato riconosciuto dall’Azienda solo grazie ai contenziosi attivati dalla scrivente, come anche le indennità notturne e festive arretrate di oltre due anni, relative ai soli medici.

Per queste ultime, a seguito delle richieste intercorse e al fine di evitare aggravi derivanti dai giudizi, l’ASP ha provveduto al pagamento delle somme spettanti in favore dei medici con la mensilità corrente (aprile ’24).

Purtroppo, sempre più spesso il lavoratore è costretto a ricorrere all’intervento del sindacato per farsi riconoscere gli istituti contrattuali. Infatti, nonostante i vani tentativi di dirimere alcune vertenze con modalità “stragiudiziali”, sono ancora molti i contenziosi in essere tra l’ufficio vertenze della UIL e l’ASP di Potenza.

Anche per il pagamento di ulteriori compensi relativi alle attività aggiuntive effettuate dai lavoratori nel periodo maggio/ottobre 2022, non avendo tutt’oggi avuto alcun riscontro in merito, da parte dell’Azienda Sanitaria, la UILFPL, suo malgrado, sarà costretta a far valere i diritti dei lavoratori presso le competenti sedi giudiziarie.

A tal proposito, invita i lavoratori interessati a mettersi in contatto con la Segreteria Aziendale UIL, per una valutazione circa l’attivazione di procedure legali”.