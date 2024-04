Basilicata, ancora un incidente! Vigili del Fuoco, 118, Polizia e Carabinieri sul posto

Un incidente stradale è avvenuto ieri sera attorno alle 20.30 lungo la Statale 106 jonica al chilometro 424, quasi all’altezza dello svincolo di Scanzano Jonico, in direzione Taranto.

Coinvolti nell’impatto tre veicoli. Tre persone sono rimaste ferite.

Per due di loro, come ha fatto sapere rainews, si è reso necessario il trasferimento in ospedale a Policoro, dopo le prime cure ricevute dagli operatori del 118.

Sul posto oltre ai Vigili del fuoco sono intervenuti Polizia stradale e Carabinieri.

Problemi alla circolazione.