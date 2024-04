Partirà da Tito il “Lucania Classica Festival”: 20 eventi in Basilicata con 200 artisti di fama nazionale ed internazionale! I dettagli

Si terrà Giovedì 2 Maggio 2024 alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Tito (Potenza) la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del “Lucania Classica Festival” promosso ed organizzato da A.P.S. SMAC Angolo Creativo e Bcs (Basilicata Concert Society) sotto la direzione artistica di Valeria Veltro e Raffaele D’Angelo.

Giunto alla sua quarta edizione il Festival targato 2024, che si dipanerà tra maggio ed agosto, ha in vetrina un cartellone ricco e variegato con oltre 20 eventi dispiegati in 15 Comuni del territorio lucano e l’esibizione di circa 200 artisti di fama nazionale ed internazionale.

Il concept del “Lucania Classica Festival” già dalla sua prima edizione, oltre a promuovere sul territorio regionale un patrimonio artistico-musicale qualitativo e di caratura d’eccellenza, destinato non solo agli amanti del genere, si propone di affiancare ad artisti di fama anche giovani talenti lucani che non sempre hanno l’occasione di esprimere la propria arte in un territorio come quello lucano non scevro, purtroppo, da criticità sia nella reperibilità di spazi di fruizione sia nell’organizzazione di eventi culturali capaci di arricchire la vocazione inespressa dei talenti made in Basilicata.

Nel corso della conferenza in cui saranno presenti gli ideatori del Festival ed il Sindaco del Comune di Tito, Graziano Scavone, verrà illustrato il cartellone della manifestazione che partirà il prossimo 12 Maggio 2024 con il primo evento presso il “Cecilia – Centro per la Creatività” di Tito (Potenza) con la partecipazione di artisti illustri come Bruno Canino (pianista solista), l’Orchestra Filarmonica Pugliese, Gudni Emilsson (direttore d’orchestra), Raffaele D’Angelo (pianista solista) e Maria Giulia Milano (soprano).