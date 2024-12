Consegnati i lavori per la realizzazione del nuovo bypass a Castrocucco di Maratea! I dettagli

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato quest’oggi all’impresa Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Infratech Consorzio Stabile Scarl e Consorzio Stabile Invia, con sede in Milano, i lavori per la realizzazione del nuovo bypass alla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Castrocucco di Maratea, che consentirà di valicare l’area del versante interessato dall’imponente frana del novembre 2022.

L’investimento complessivo dell’intervento è di circa 5,5 milioni di euro, dei quali 1,5 stanziati dalla Regione Basilicata e la restante parte (di circa 4 milioni) stanziata dal competente Ministero.

L’opera, fortemente attesa dal territorio, rientra nel Piano per gli interventi urgenti della Protezione Civile in ragione dello stato di emergenza attivo – con Commissario individuato nel Sindaco di Maratea (PZ) – la cui realizzazione è coordinata da Anas in qualità di Soggetto Attuatore, così come disposto con specifico Decreto del luglio scorso.

I lavori prevedono la costruzione di una nuova viabilità provvisoria – alternativa alla tratta di SS18, interdetta alla circolazione – di circa 4 km che risulta suddivisa, per tipologia d’intervento, in due differenti tratte omogenee: la prima riguarda l’adeguamento ed il miglioramento di una viabilità esistente di 1,5 km, mentre la seconda consiste nella realizzazione di un nuovo tracciato di sviluppo pari a 2,5 km.

Il cronoprogramma dei lavori – che prenderanno concreto avvio già a partire dalla prossima settimana – prevede un tempo di realizzazione del bypass di circa cinque mesi.

Nel contempo, proseguono le attività di progettazione dell’intervento definitivo, costituito da un tratto di galleria naturale.