Coronavirus a Balvano: scuole chiuse e screening! Ecco i dettagli

Scrive il Sindaco di Balvano (PZ), Costantino Di Carlo, alla cittadinanza:

“ ‘Non facciamo covare i CARBONI SOTTO LA CENERE.

La conseguenza potrebbe essere un incendio’.

Previsto Screening di Comunità Sabato 17 dalle ore 14:30 alla Palestra Comunale.

Da domani a Balvano (PZ) SCUOLE CHIUSE chiuse e in DAD.

‘Nessuno si salva da solo’.

Dalle Persone della mia Comunità mi aspetto uno sforzo di Comunità.

‘Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie…

Lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità.’

Oriana Fallaci

Prenota telefonando a:

Antonio Casciano 349 6537669

Alfonso Simone 348 7557056

Antonia Scarfiglieri 340 3480039″.

