Coronavirus, a Tito simulazione per l’imminente ritorno in classe. Ecco le regole da rispettare

Nella giornata di domani 23 Settembre, a partire dalle ore 9:00, gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Tito (PZ) “G. Pascoli”, saranno chiamati a svolgere una simulazione per l’imminente ritorno in classe.

A dare la notizia l’Amministrazione che sottolinea:

“La giornata è stata promossa dalla dirigenza scolastica per far conoscere agli alunni la segnaletica COVID-19 e la nuova organizzazione degli spazi dei vari plessi di Tito e Tito Scalo”.

Il Dirigente Scolastico Pietro Carmine Izzi, nel corso dell’ultima Conferenza di Servizio, ha sottolineato infatti che:

“non esiste il rischio zero. Queste norme coinvolgono genitori, bambini e insegnanti, in uno sforzo condiviso per poter ripartire in sicurezza, un cosiddetto patto di corresponsabilità”.

Il Comune precisa:

“I genitori avranno l’obbligo di misurare la temperatura ai loro figli prima dell’ingresso a scuola. In ogni plesso scolastico sarà presente un referente Covid e un supplente. Sarà garantita anche la mensa, a partire dal 5 Ottobre”.

Il Sindaco, Graziano Scavone, ha rivolto:

“un ringraziamento a tutti gli operatori scolastici, ai collaboratori comunali, ai professionisti e alle imprese incaricate per il lavoro svolto in questi mesi al fine di garantire la piena operatività dei plessi e dei servizi scolastici.

Il nostro obiettivo sin dall’inizio è stato di non voler rinunciare ad alcun servizio, tanto che a partire dal 24 Settembre sarà attivo il servizio di trasporto scolastico e a partire dal 5 Ottobre sarà attiva la mensa.

Tutti i plessi scolastici sono pronti per l’inizio delle attività scolastiche.

Sono stati ultimati gli interventi di adeguamento sismico sul corpo B della scuola ‘G. Pascoli’ e di efficientamento energetico dell’annessa palestra, mentre per Aprile 2021 è previsto il termine di scadenza anche per i lavori di adeguamento sismico in corso sul corpo A dell’istituto della scuola secondaria di primo grado, le cui classi saranno ospitate al piano terra della scuola dell’infanzia ‘G. Rodari’, dove sono state realizzate quattro nuove spaziose classi negli spazi che successivamente saranno destinati ad auditorium a servizio della scuola.

Gli interventi di edilizia scolastica verranno presentati domani 23 Settembre, alle ore 12:00, presso il plesso scolastico ‘G. Pascoli’ di Tito, nel corso di una simbolica cerimonia di consegna.

Per quanto possibile, saranno incentivate le attività all’aperto. Nelle aule sarà comunque garantito il distanziamento fisico e gli studenti dovranno indossare la mascherina durante gli spostamenti e finché non abbiano preso posto tra i banchi. Il bambino che dovesse accusare sintomi influenzali sarà accompagnato in un”aula Covid’ preposta all’emergenza, in attesa dell’arrivo del genitore.

Nonostante l’auspicio sia di proseguire con la didattica in presenza, in caso di un nuovo lockdown, è stato ampliato l’acquisto dei device per le lezioni a distanza.

Nello specifico, ecco alcune delle regole con cui si confronteranno genitori e alunni nella giornata del 23 Settembre:

ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo genitore;

tutti, adulti e bambini, quando indossano la mascherina dovranno coprire naso e bocca;

nelle aree antistanti gli ingressi bisognerà raggrupparsi per classe, mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro;

ogni bambino dovrà portare con sé lo zaino nel quale mettere una pochette col seguente materiale: mascherina di ricambio, gel igienizzante per le mani, fazzoletti di carta e salviettine igienizzanti;

i bambini dovranno inoltre indossare o portare con sé anche un giacchino o simili, al fine di simulare anche la pratica della sistemazione all’appendiabiti, posto fuori dalle aule;

davanti a ciascuno dei cancelli esterni ci sarà un collaboratore scolastico col compito di far rispettare la segnaletica e di aiutare i bambini a raggiungere correttamente l’ingresso.

Un inizio non facile sicuramente, ma che, dopo mesi di isolamento, sarà comunque accolto da grande entusiasmo, perché la conoscenza è sempre l’unica arma contro i momenti difficili”.

