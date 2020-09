Potenza, contributo per beni e dispositivi informatici: ecco i requisiti e fino a quando è possibile presentare domanda

Contributo in arrivo per le famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per acquisto di beni e dispositivi informatici, in ossequio alla Misura straordinaria disposta dal Governo causa Coronavirus.

Questi i dettagli resi noti dall’Amministrazione di Potenza:

“Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari in cui il soggetto richiedente, nella persona di uno dei genitori o del tutore legale, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei requisiti di seguito indicati:

sia residente in Basilicata;

sia in possesso di una attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente in corso di validità con valore minore o uguale a € 10.000,00 (ISEE 2020);

abbia nel proprio nucleo familiare almeno un minore a carico di età compresa tra i 6 e i 16 anni iscritto a una scuola di ogni ordine e grado della Regione Basilicata, ivi compresi minori di 5 anni alla data di presentazione della domanda iscritti alla classe prima della scuola primaria che compiano sei anni di età entro il 31 Dicembre 2020 o, se iscritti anticipatamente, i minori che compiono sei anni di età entro il 30 Aprile 2021.

Termine per la presentazione delle istanze: 13 Novembre 2020“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)