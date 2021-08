Coronavirus: arrivano i test rapidi a prezzi ribassati! Ecco i dettagli

È stato firmato il protocollo d’intesa che garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi – validi per l’emissione della certificazione digitale a prezzo calmierato – da parte delle farmacie aderenti.

L’accordo è stato predisposto dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d’intesa con il ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e Farmacie Unite.

Il documento prevede che presso le farmacie aderenti al protocollo d’intesa il prezzo del test:

per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8 euro,

per gli over 18 tale prezzo è fissato a 15 euro.

In particolare, per i test eseguiti in favore dei minori tra i 12 e i 18 anni, le farmacie aderenti riceveranno un contributo da parte dell’amministrazione pubblica pari a 7 euro.a

