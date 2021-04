Coronavirus Italia, 23.649 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 23.649 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 23.904).

I test effettuati tra tamponi antigenici e molecolari nell’ultima giornata sono stati 356.085.

Dall’inizio dell’epidemia in Italia i contagi salgono a 3.607.083.

Nelle ultime 24 ore sono stati 501 i decessi per Covid, per un totale di 109.847 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria (ieri +467).

I guariti in totale sono 2.933.757 (+20.712). I casi attualmente positivi sono invece 563.479.

Sono 231 in meno rispetto a ieri i ricoverati nei reparti di area medica (28.949 in totale).

Tornano a calare i ricoveri in terapia intensiva, sono 29 in meno in 24 ore.

244 gli ingressi del giorno e un totale di 3.681 ricoverati.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)