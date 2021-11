Coronavirus Italia, 6.404 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 6.404 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, 70 le vittime.

Sono 267.570 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, ieri erano stati 487.109.

Il tasso di positività è al 2,3%, in leggera salita rispetto al 2% di ieri.

Sono invece 549 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 29 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 54.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.507, ovvero 162 in più rispetto a ieri.a

