“Tutti ricordiamo quel 23 Novembre del 1980 che ha segnato per sempre le nostre vite”. Il ricordo

L’intervento del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in ricordo del terremoto del 23 Novembre 1980:

“Tutti ricordiamo cosa stavamo facendo alle ore 19:34 del 23 Novembre del 1980.

Quel momento ha segnato per sempre le nostre vite e chi non era ancora nato ha imparato a conoscere quegli attimi dai racconti dei familiari, dalle foto e dai filmati.

Sono ancora rintracciabili su internet molte prime pagine dei giornali dell’epoca, con foto e titoli a tutta pagina.

In molti di noi è impresso quel ‘Fate Presto’.

Leggere oggi quelle due parole, significa rivivere in un attimo il cumulo di sentimenti vissuti dalle popolazioni dell’Irpinia.

Il ricordo, col tempo, ha generato in ognuno di noi un rapporto intimo tra emozioni e memoria.

Questa forte carica emotiva rappresenta oggi la nostra chiave universale per superare ogni avversità.

Durante i primi giorni del Covid ho pensato proprio a questo, prima di prendere le prime importanti decisioni.

Quando penso all’importanza di non dimenticare il 23 Novembre del 1980 penso a cinque punti.

1) Memoria per ricordare le vittime di quel tragico evento che ha portato morte e distruzione in tanti Comuni lucani e campani;

2) Memoria per ricordare la nostra capacità di resilienza;

3) Memoria per ricordare la solidarietà giunta da ogni parte d’Italia e quindi valore nazionale;

4) Memoria per ricordare l’importanza della prevenzione e della sicurezza.

Da quel giorno abbiamo maturato conoscenze e raccolto dati importanti per porre in essere misure di prevenzione per limitare i pericoli indotti dalle calamità naturali.

Sono ancora diversi gli edifici pubblici e privati da mettere in sicurezza.

Siamo impegnanti a colmare questo gap.

5) Memoria per ricordare gli errori da non commettere più.

Tra questi la promessa di sviluppo non pienamente mantenuta e una ricostruzione lunga e complessa, a testimonianza dei limiti della classe dirigente.

Il terremoto ci ha però lasciato una realtà importante come l’Università degli Studi di Basilicata a testimonianza che da un evento drammatico questa regione ha saputo trovare la forza per crescere, nonostante tutto.

Non credo sia un caso che proprio nel periodo della pandemia da Covid-19 sia partita la facoltà di medicina.

Un obiettivo a lungo rincorso dalle precedenti amministrazioni che abbiamo finalmente raggiunto per formare in terra lucana professionisti in camice bianco.

La lezione di quel 23 Novembre 1980 è dunque la consapevolezza della nostra capacità di resistere e progredire”.

Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala in occasione del quarantunesimo anniversario del terremoto che colpì la Basilicata e la Campania:

“Il 23 Novembre 1980 è una data scolpita nella storia della Basilicata e nell’animo di ogni lucano.

Come Presidente del Consiglio, e a nome dell’intera Assise regionale, sento il dovere di ricordare anzitutto le vittime di quel terribile terremoto e i loro familiari.

I Lucani, anche in quella occasione reagirono con grande dignità e senso del dovere, un insegnamento per noi a lavorare uniti, proprio come fecero, 41 anni fa, privati cittadini, il mondo delle Istituzioni, forze dell’ordine, rappresentanti del volontariato e chiunque si rese disponibile ad alleviare le conseguenze di quell’immane tragedia.

Diventa doveroso, ancora a distanza di tanti anni, rinnovare sentimenti di ringraziamento a uomini e donne di altre regioni che accorsero nella nostra terra per portare il proprio prezioso contributo e lavorare, ciascuno per la propria parte, per mettere in atto sempre nuove misure di prevenzione affinché avvenimenti simili possano non lasciare più ferite tanto profonde”.

