Coronavirus Italia, 7.188 nuovi positivi: ecco tutti i dati

In Italia oggi si registrano 7.188 nuovi casi di positività al Covid 19 e 34 decessi.

Sono 254.006 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 225.486.

Il tasso di positività è del 2,8%, in lieve calo rispetto al 3,2% di ieri.

Sono 372 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 37 (ieri erano 35).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.101, con un incremento di 68 unità rispetto a ieri.

Le persone attualmente positive sono 126.466 (ieri 124.250), quelle in isolamento domiciliare 122.993 (ieri 120.848).

Dall’inizio della pandemia il totale delle vittime è 128.413, quello dei contagiati 4.435.008.a

