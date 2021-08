Coronavirus Italia, 7.260 nuovi positivi: ecco tutti i dati

In data odierna, Giovedì 19 Agosto, secondo il bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 7.260 nuovi casi (ieri erano 7.162) e 55 morti (ieri erano stati 69).

Sono stati effettuati 206.531 tamponi, 20mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale al 3,5% (ieri era al 3,1%).

In calo i decessi, passati dai 69 di ieri agli odierni 55: le vittime da inizio pandemia nel nostro Paese salgono a 128.634.

Sono 460 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 18 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40 (ieri erano 50).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.627, rispetto a ieri sono 68 in più.

I casi totali salgono così a 4.464.005.

I guariti sono 5.465 (ieri 7.424), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.204.869.

Il numero delle persone attualmente positive torna a salire, 1.720 in più (ieri -334), e sono 130.502 in tutto, di cui 126.415 in isolamento domiciliare.a

