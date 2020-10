Coronavirus, nuovo positivo a Sant’Arcangelo. Queste le parole del sindaco

Non si arresta l’ondata dei nuovi positivi al Coronavirus che sta interessando la nostra regione.

A comunicare la presenza di 1 nuovo contagio è il sindaco di Sant’Arcangelo (PZ), Salvatore La Grotta:

“Cari concittadini, un altro caso di positività è stato riscontrato nella nostra comunità, sale a 11 il totale degli attuali positivi.

Nella mattina di oggi gli operatori delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale hanno provveduto a eseguire i tamponi ad alcuni alunni dell’Istituto di Stato per l’ Agricoltura “G. Fortunato” sempre in modalità drive in.

Gli alunni che si sono sottoposti al tampone appartengono alle classi in cui la docente, riscontrata positiva, aveva svolto le lezioni.

Comunico, altresì, al fine di restituire la serenità necessaria all’intera popolazione, che si è subito ricostruita la mappa dei contatti stretti del caso di positività odierno, contatti a cui già è stato effettuato il tampone presso il presidio drive in, ormai insediato nella zona artigianale di San Brancato. Ringrazio i medici del servizio igiene e gli operatori dell’ U.S.C.A. per il servizio che in questi giorni stanno garantendo all’intero territorio. La loro tempestività e il loro sforzo è per tutti noi sinonimo di garanzia e di sicurezza. In questo momento particolare invito tutti a non abbassare la guardia e a continuare a rispettare le misure di prevenzione: distanziamento sociale e uso delle mascherine, oltre che a rispettare le misure di salvaguardia straordinaria previste nel D.P.C.M del 13 ottobre 2020, oggi unico strumento per contenere il virus”.

