Coronavirus: positivo un cittadino di San Costantino Albanese. Ecco le precisazioni del Sindaco

Positivo al Coronavirus un cittadino del Comune di San Costantino Albanese.

Ecco, in un post pubblico, i chiarimenti del Sindaco Renato Iannibelli:

“Cari concittadini,

come sapete, un nostro concittadino è risultato positivo al COVID-19.

Si tratta di una persona ricoverata da tempo presso la casa di riposo di Noepoli.

In maniera cautelativa e secondo i protocolli, l’unico familiare venuto a contatto con il positivo, è stato sottoposto alla quarantena obbligatoria.

La task force lucana sta lavorando per ricostruire tutti gli eventuali contatti e il Comune ha attuato tutte le misure atte a garantire e tutelare la salute dei cittadini.

Vi chiedo tassativamente di non uscire di casa per nessuna ragione se non per necessità urgenti ed indifferibili.

Auguriamo al nostro concittadino una pronta guarigione ed esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia.

Sarà nostra cura informare la cittadinanza sugli sviluppi del caso”.

