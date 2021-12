Coronavirus Potenza: code e momenti di tensione sulla strada che porta all’ospedale! Ecco cosa sta succedendo

Problemi alla circolazione automobilistica stamani, a Potenza, sulla strada che porta all’ospedale “San Carlo” e alle tende del Qatar.

Centinaia le auto in coda dirette verso la struttura per sottoporsi ad un tampone per la ricerca del Covid-19 o per recarsi a fare il vaccino.

Diversi i disagi per i cittadini che denunciano:

“Via Cicciotti ora. Traffico inspiegabilmente eccezionale verso Ospedale e due vigili che pare si divertano a complicare il tutto”.

“Vergognosa la gestione del traffico… Insieme in coda ricoveri, ritiro referti, vaccini e tamponi! Per vaccinarmi ho fatto 50min di traffico in coda!“.

