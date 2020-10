Il Comune di Potenza comunica:

“Divieto di svolgimento di attività fisica senza dispositivi di protezione individuali in via Pretoria e in tutte le aree cittadine che, per conformazione, non garantiscono la distanza interpersonale minima di 2 mt dalle ore 7:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni“.

Di seguito l’ordinanza del Sindaco.

