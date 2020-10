Coronavirus Tito: questo l’aggiornamento sui casi positivi

In merito ai nuovi casi positivi al Coronavirus riscontrati nel Comune di Tito (PZ), ecco l’aggiornamento del Sindaco, Graziano Scavone:

“in data odierna, a seguito di processamento di tamponi, sono stati registrati altri tre nuovi positivi al covid-19, che aggiunti al caso positivo dei giorni scorsi fanno salire a quattro i casi positivi al momento nella nostra comunità.

Trattasi di casi asintomatici e di situazioni non collegate tra di loro.

Anche per questi nuovi casi, sono scattati i protocolli sanitari del caso che prevedono la ricostruzione della catena dei contatti da parte dell’Asp e l’obbligo di isolamento domiciliare di 14 giorni oppure 10 giorni, previo tampone con esito negativo effettuato il decimo giorno, per i loro contatti stretti asintomatici così come previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020.

Gli auguri di pronta guarigione agli interessati e la raccomandazione ai cittadini di collaborare, a rispettare le disposizioni anti-covid ed avere prudenza”.

