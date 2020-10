Coronavirus Potenza, ancora una classe sospesa in questa scuola. Ecco l’avviso

A Potenza ancora una scuola coinvolta dal Coronavirus.

Dopo la Busciolano e la Luigi La Vista, questa volta si parla della Domenico Savio.

E’ stata disposta la sospensione in via cautelativa dell’attività didattica in presenza Classe II A Scuola Secondaria I Grado.

Questo l’avviso del Preside, Diana Camardo:

“Oggetto: sospensione in via cautelativa dell’attività didattica in presenza Classe II A Scuola Secondaria I Grado in via Domenico Di Giura.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

avendo ricevuto comunicazione in data 17 ottobre 2020 che, sottoposto a tampone, è risultato positivo un congiunto di un alunno della classe in oggetto

DISPONE

in via cautelativa la sospensione dell’attività didattica in presenza per il giorno 19 ottobre 2020.

Non appena disponibili, seguiranno successive comunicazioni e indicazioni”.

