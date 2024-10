Crisi automotive in Basilicata: “Collettivo Stellantis e non solo” si riunisce a Potenza. I dettagli dell’incontro

La crisi del settore automotive in Italia e in Basilicata e gli effetti sullo stabilimento Stellantis e sull’indotto di San Nicola di Melfi, al centro della conferenza stampa che si svolgerà Lunedì 28 Ottobre alle ore 10:30 presso la sala B del Consiglio Regionale di Basilicata, voluta dal “Collettivo Stellantis e non solo”.

Un momento importante di riflessione per fare il punto sul futuro di uno degli stabilimenti più importanti d’Europa e sul destino di lavoratrici, lavoratori e di interi territori.

Saranno presenti Giovanni Barozzino, Iolanda Picciariello, Valerio Casella, Giuseppe Dubla e Lucia Pennesi, dello stesso Collettivo.

Durante l’incontro, è previsto, inoltre, un collegamento a distanza con il Collettivo di fabbrica ex GKN di Firenze.