Crisi idrica: dal Ministero fondi anche per la Basilicata. Ecco gli interventi previsti

Pronti 7 decreti che finanziano le altrettante Autorità di Distretto.

In concreto, ci sono 21 interventi di cui 4 di progettazione per il completamento o la nuova realizzazione di grandi dighe, 12 per gli interventi di interconnessione o di nuovi utilizzi da dighe esistenti. Si tratta di grandi opere di adduzione e trasporto dell’acqua.

È anche già finanziata la progettazione di opere a protezione dell’inclusione del cuneo salino alla foce del fiume Po.

Il finanziamento prevede 18.621.307,82 di euro a cui si aggiungono 1.220.000,00 euro di cofinanziamento per un totale di 19.841.307,8 euro.

È un impegno concreto contro la crisi idrica da parte del Mit guidato da Matteo Salvini.

Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dettaglio degli interventi

VENETO | Descrizione progetti: Modifica scarichi della diga del Corlo, Galleria scolmatrice diga di Bastia, Sistema integrato a fini irrigui Veneto Orientale, Barriere contro risalita cuneo salino Po di Pila;

EMILIA-ROMAGNA | Descrizione progetto: Diga di Vetto in Val D’Enza;

PIEMONTE | Descrizione progetto: Diga di Val di Lanzo sul fiume Stura;

TOSCANA | Descrizione progetti: Diga di San Piero in Campo sul fiume Orcia, Riutilizzo reflui civili depurati Pistoia;

LIGURIA | Descrizione progetto: Diga sul torrente Argentina;

UMBRIA | Descrizione progetto: Interconnessione diga del Chiascio e principali sistemi idrici regionali;

MARCHE | Descrizione progetti: Alto corso del fiume Tronto – Schema di approvvigionamento straordinario, Comuni di Recanati, Loreto, etc. – Condotta adduttrice di approvvigionamento;

BASILICATA | Descrizione progetto: Adduttore diga di Camastra – traversa di Trivigno;

PUGLIA | Descrizione progetto: Grande adduttore partitore di Marascione – diga del Locone;

MOLISE | Descrizione progetto: Derivazione diga di Arcichiaro;

SICILIA | Descrizione progetti: Grande adduttore Piazza Armerina- Gela, Interconnessione sistema dighe Garcia e Arancio con diga Trinità, Interconnessione diga Rubino – diga Paceco;

SARDEGNA | Descrizione progetti: Utilizzo potabile e irriguo diga del Mulargia, Nuova condotta adduttrice schema NPRGA “Govossai”

