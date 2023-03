A Potenza e provincia torna la “corsa più grande del mondo”! Ecco i dettagli

Torna l’appuntamento con la “corsa più grande del mondo” proposta da Uisp in tante città italiane, da Nord a Sud, per porre l’attenzione verso importanti tematiche che riguardano la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, l’uguaglianza sociale e la solidarietà tra i popoli.

Anche il Comitato Territoriale Uisp di Potenza scende in campo e con l’asd Picerno Run presenta il prologo del “Vivicittà” 2023 che si terrà Domenica 26 Marzo, alle ore 9:30, da piazza Plebiscito a Picerno, con una passeggiata ludico-motoria tra le vie del paese.

“Si tratta di un percorso piacevole per una giornata all’insegna dello sport per tutti.

Come Comitato vogliamo ringraziare l’asd Picerno Run per la collaborazione e il Comune di Picerno per il supporto.

Sarà sicuramente un bel momento di divertimento e gioia da condividere con le famiglie, finalizzato a ribadire la nostra lotta per la tutela dei diritti”.

Nei giorni scorsi il Comitato e l’associazione picernese hanno intrapreso un’attività di pre-iscrizione negli istituti scolastici cittadini, mentre sarà possibile partecipare all’appuntamento iscrivendosi direttamente Domenica in piazza Plebiscito a partire dalle ore 8.30.

Il costo è di 2 euro per ciascun iscritto: parte del ricavato sarà devoluto a un’associazione di volontariato.

Vivicittà è organizzata con il sostegno di Marsh, broker assicurativo, che si conferma partner istituzionale.

Media partner della manifestazione podistica sono: Corriere dello Sport e Rai Radio 1.

Ricordiamo la collaborazione della Fidal-Federazione italiana atletica leggera, da sempre al fianco di Vivicittà.

I partner internazionali sono Isca-International Sport and Culture Association e Fsgt-Fédération sportive et gymnique du travail, associazione di sport per tutti francese.

