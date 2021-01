Cristina e Siria, madre e figlia di Rionero, sfiorano la vittoria a Bake Off Italia! Sempre più apprezzata la tradizione lucana in TV

Cristina e Siria, madre e figlia di Rionero (PZ), ieri sera sono state protagoniste della finale di Bake Off Italia – Dolci Sotto un Tetto.

Il programma, in onda su Real Time, ha visto Cristina e Siria tra le quattro coppie che si sono contese il titolo di migliori pasticcieri amatoriali.

Con dolci e piatti salati, Cristina e Siria hanno infatti conquistato Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

Alla corte di Flavio Montrucchio, conduttore del programma, hanno portato i sapori del nostro territorio, e non solo, ma anche tanta allegria con i loro i battibecchi ai fornelli.

L’amata coppia lucana ha sfiorato la vittoria, arrivando ad un onoratissimo secondo posto grazie all’utilizzo di prodotti tipici lucani e precisamente, del Vulture, come il Moscato, le Nocciole ed altre specialità.

Vincitori della finale i Conviventi Francesco e Lino.

Poche ore fa, i ringraziamenti di Siria:

“Un grazie particolare a Flavio Montrucchio, uomo bello, umile, onesto e gentile, sempre pronto a gioire per i successi, a consolarci per i dolci mal riusciti e a dare consigli in momenti di difficoltà.

Grazie.

Complimenti a Cristina e Siria per la loro bravura e per aver contribuito a portare alto il nome della nostra regione, patria di prodotti sani, genuini e sempre più apprezzati.a

