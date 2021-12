“Da Potenza a Katmandu”: ecco il libro di Vito Grimaldi per raccontare un viaggio straordinario a bordo di una vecchia Opel!

Presentato a Potenza il libro-diario di Vito Grimaldi intitolato “1970, da Potenza a Katmandu- Sulle orme del sogno hippy“.

Il libro è incentrato sul mito del viaggio via terra verso Oriente di tanti giovani di quegli anni per visitare popoli e culture diverse.

Un sogno realizzato anche da 3 amici, Vito, Massimo ed Ernesto, partiti da Potenza per giungere a Katmandu a bordo di una vecchia Opel.

Dopo 50 anni il racconto di quel viaggio è in questo libro presentato a Potenza e scritto da uno dei 3 protagonisti.

Racconta l’autore Vito Grimaldi:

“Ho voluto raccontare la mia versione di quel viaggio, in modo tale che gli studenti possano rivedersi in questa avventura.

Questo viaggio vuole dare un input ai giovani, in modo che possano viaggiare non solo per divertimento.

Infatti il viaggio può essere una grande occasione per conoscere gente nuova, posti nuovi e quindi arricchirsi da questo punto di vista”.

Ecco alcune foto e il programma di presentazione del libro.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)