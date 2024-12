Diocesi di Tursi-Lagonegro: dopo tre anni, si conclude la Visita Pastorale di Mons. Orofino. I dettagli

Sabato 7 Dicembre 2024 alle ore 17.30, con una Solenne Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Concattedrale di Lagonegro si concluderà la Visita Pastorale di S.E. Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo di Tursi-Lagonegro.

Durata tre anni esatti, la Visita Pastorale (che è iniziata all’Immacolata 2021) ha permesso al Vescovo di incontrare tutta la Chiesa Diocesana, i sacerdoti e i diaconi, i religiosi e i fedeli laici, le istituzioni presenti nel territorio e il mondo delle associazioni, visitando la realtà nelle sue diverse articolazioni.

I tre tempi della Visita hanno previsto un incontro dei Convisitatori con i consigli pastorali, in ogni parrocchia, e poi con i consigli per gli affari economici.

A questi due momenti è seguita la visita paterna del Vescovo che ha vissuto, per alcuni giorni, la vita delle tante comunità come un buon padre, vivendo da pastore e guida, nel segno della cordialità delle relazioni e della condivisione della vita reale.

La Celebrazione di Conclusione della Visita Pastorale, ormai alle porte dell’Anno Santo 2025, permetterà al Presule di tracciare una sintesi del percorso portato avanti e di rilanciare l’impegno pastorale di tutta la Diocesi, in vista dei decreti che saranno presentati dal Vescovo stesso a tutte le parrocchie nella prossima primavera.

Il Vescovo Vincenzo Orofino esorta la Comunità diocesana a essere presente alla Celebrazione del 7 dicembre:

“Durante la Visita Pastorale mi sono immerso nel ritmo quotidiano dei 39 paesi della Diocesi, rendendomi personalmente conto delle risorse, delle potenzialità e delle qualità che caratterizzano la loro vita, ma anche dei loro punti critici, delle loro esigenze e dei loro problemi.

Ho trovato comunità fiere della loro storia civile e religiosa, profondamente segnate dai grandi valori della tradizione cristiana, ma anche condizionate da un certo isolamento e dalla mancanza di lavoro o dal lavoro precario e instabile.

Comunità, comunque, non disposte a cedere alla tentazione della rassegnazione e a delegare ad altri le sorti del proprio avvenire, credendo nelle proprie possibilità di ripresa e reclamando quelle condizioni indispensabili per progettare e realizzare il proprio sviluppo in modo stabile e duraturo.

Comunità che chiedono alle Istituzioni attenzione, vicinanza, impegno concreto ed efficace per scongiurare il rischio del ridimensionamento o della chiusura di alcune fondamentali strutture di servizio a favore delle popolazioni del nostro Sud della Basilicata”.

Le parrocchie della diocesi di Tursi-Lagonegro, pur impegnate in tante attività pastorali, hanno bisogno di ripensarsi ecclesialmente e di rinnovarsi spiritualmente per rispondere sempre meglio alla loro alta e difficile missione evangelizzatrice.

Occorre una vera rinascita, personale e comunitaria.

Anche tra noi, come ci chiede con insistenza Papa Francesco, occorre un cambiamento radicale, un cambiamento che non può lasciare le cose come stanno.

Un cambiamento che non potrà mai essere il frutto di una nostra capacità organizzativa e programmatica, perché il rinnovamento ecclesiale è sempre opera dello Spirito, è sempre un dono che viene dall’alto (At 2,38; 10,47-48; 19,6).

Dalla visita pastorale emergono tre grandi sfide per la nostra Chiesa locale: educativa, spirituale, culturale”.

Di seguito la locandina con i dettagli.