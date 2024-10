Disservizi sulla Tratta Baragiano Scalo-Potenza: sicurezza dei viaggiatori a rischio. La situazione

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Antonio Cefola – Segretario generale Uiltrasporti:

“Come Uiltrasporti abbiamo più volte segnalato disservizi e limiti di sicurezza nel trasporto pubblico locale della Basilicata.

Purtroppo ad oggi registriamo la poca consapevolezza di tutti i soggetti pubblici e privati nel comprendere i pericoli a cui sono esposti i pendolari.

Con l’apertura delle scuole e la ripresa dei servizi scolastici i problemi assumono una rilevante importanza che richiede immediati interventi a salvaguardia dei passeggeri e dei lavoratori (autisti) a causa del sovraffollamento dei mezzi e in alcuni casi della vetustà degli stessi.

Come Uiltrasporti, già allarmati da tempo, nel mese di maggio 2024 abbiamo evidenziato il rifiuto delle aziende all’acquisto in usufrutto gratuito di 17 bus euro 6 in sostituzione degli euro2 nonostante i vari proclami sulla sicurezza dei bus vetusti con anzianità di oltre 35 anni.

Non abbiamo ricevuto risposte e tale disinteressamento aggrava ancor più la situazione con particolare attenzione ai disservizi delle linee che collegano Baragiano Scalo a Potenza che evidenziano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza.

L’intervento del consigliere comunale Rocco Sapienza e dei lavoratori addetti alla guida degli automezzi hanno messo in evidenza l’urgenza di un potenziamento e ammodernamento dei mezzi di trasporto.

Ma, nonostante le richieste di utilizzare pullman di dimensioni maggiori (12 metri) al posto degli attuali pullman da (10 metri) come soluzione temporanea, l’azienda non ha ancora adottato alcun provvedimento.

La Uiltrasporti ritiene che questa situazione è particolarmente allarmante considerando che solo sei mesi fa si è verificato un grave incidente sulla stessa tratta che ha causato gravi danni alle persone.

Ne consegue che l’attuale sistema di trasporto non garantisce la sicurezza e il comfort necessari.

Il sovraffollamento non solo mette a rischio la sicurezza, ma compromette anche la qualità del servizio.

I viaggiatori sono spesso costretti a viaggiare in piedi, aumentando il rischio di incidenti e disagi durante il tragitto.

È fondamentale che le autorità locali e regionali agiscano tempestivamente per garantire un trasporto pubblico più sicuro ed efficiente.

La sicurezza dei studenti, dei lavoratori e di tutti i passeggeri deve essere una priorità e ogni azione necessaria deve essere intrapresa per prevenire futuri incidenti e garantire un servizio dignitoso per tutti”.