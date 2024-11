Emergenza acqua a Tito: questi gli ultimi aggiornamenti

Una nota del Comune di Tito fa sapere:

“Siamo in costante contatto con Acquedotto Lucano.

Assicurano che è tutto aperto per garantire l’erogazione nelle zone di Tito e Tito Scalo colpite dall’emergenza idrica, ma ancora persistono zone in cui l’erogazione deve essere ripristinata.

Abbiamo chiesto delle verifiche considerato che sono trascorse due ore dall’orario comunicato ufficialmente e su cui non ci sono comunicazioni differenti.

Nel frattempo è sempre disponibile approvvigionarsi presso la sede della Protezione Civile Aquile Lucane in via Saragat e presso piazzale mercato in via San Vito”.