Fca di Melfi assume 50 operai: “dare la possibilità ai nostri lavoratori di lavorare in sicurezza”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Segretario Regionale Ugl Basilicata, Giovanni Tancredi:

“La Fca di Melfi annuncia l’inserimento di 50 operai con contratto a tempo determinato al fine di allineare l’organico per garantire la produzione, una scelta sicuramente coraggiosa in questo periodo storico così convulso e drammatico.

Il 2020 verrà ricordato come un anno di ristrettezze economiche a danno sicuramente dei lavoratori, molti i cassaintegrati, troppe incertezze non consentono di avere la serenità necessaria per affrontare in maniera lucida questa ondata pandemica.

La Fca va in controtendenza annunciando l’assunzione di 50 operai a contratto a tempo determinato, una controtendenza che dovrebbe essere sostenuta a pieno dallo Stato e dal Governo affinché questi contratti possano trovare una stabilità duratura».

Il comparto automotive è stato fortemente danneggiato dai mesi del lockdown, ma Fca con tenacia sta cercando di continuare a produrre i suoi veicoli migliori.

Fca ha dimostrato di tenere al territorio lucano, gli investimenti degli ultimi anni hanno ben ripagato la società.

Siamo certi che ci saranno ottimi sviluppi per tutti i lavoratori.

Quello che chiediamo al Governo è di concedere maggiori risorse alle aziende che investono e di dare la possibilità ai nostri lavoratori di lavorare in sicurezza, dando rilevanza soprattutto alla questione trasporto nodo importantissimo per scongiurare i contagi.

Il nostro sindacato è sempre aperto al dialogo e al confronto, attendiamo presto nuovi sviluppi e disposizioni dagli enti governativi”.

