Potenza, il Sindaco Guarente invia tre corone commemorative per i caduti civili e militari

La Celebrazione della Commemorazione dei Defunti, di norma prevista al Monumento ai Caduti, nel Cimitero Monumentale di San Rocco, quest’anno si svolgerà il 2 novembre in Cattedrale.

Il sindaco Mario Guarente, che parteciperà alla Cerimonia religiosa, ha voluto in ogni caso un segno di presenza della Città nei due Cimiteri potentini, predisponendo la realizzazione di tre corone commemorative.

Due saranno inviate in quello di San Rocco, una per i caduti militari e l’altra per tutti i defunti, mentre la terza sarà deposta nel Cimitero Giovanni Paolo II, in ricordo dei defunti ospitati all’interno del Camposanto di contrada Montocchino.

Ha spiegato in un suo breve messaggio il Sindaco:

“Ritengo che il rispetto per quanti ci hanno lasciato passi anche attraverso un semplice pensiero.

La nostra Città, con questo piccolo gesto vuole omaggiare coloro che non sono più con noi, ma che vivono nella nostra memoria e rappresentano la storia della nostra Comunità, chiamata ad affrontare oggi un momento particolare, che può trovare nel ricordo delle proprie radici e, quindi, della propria storia, familiare e comunitaria, un elemento di riflessione e di aggregazione per affrontare, nel rispetto dell’eredità lasciataci, le sfide che questo tempo ci presenta”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)