FCA, Fabrizio perde la vita sul lavoro: a Melfi sciopero perché “è inaccettabile”! I dettagli

Tragedia per un operaio dello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone.

Il 40enne Fabrizio Greco, marito e padre di due bambine, ha perso la vita sul lavoro.

Mentre era alle prese con la manutenzione di una pressa, l’uomo è rimasto schiacciato dal macchinario.

Inutili i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano e il magistrato di turno presso la Procura di Cassino.

La RSA FIOM CGIL della FCA di Melfi, in merito alla triste vicenda, dichiara:

“Questa notte, nel reparto presse dello stabilimento FCA di Cassino, un nostro collega di soli 40 anni ha perso la vita durante il suo turno di lavoro schiacciato durante la movimentazione di uno stampo.

Al di là di ogni retorica, è inaccettabile perdere la vita per il proprio lavoro!

Nello stringerci alla famiglia in queste ore di dolore, chiediamo per l’ennesima volta alle aziende che la sicurezza dei lavoratori sia messa al primo posto delle priorità, e che gli RLS vengano ascoltati nelle loro quotidiane segnalazioni ed alle istituzioni una presenza costante dei loro organi ispettivi.

LaRSAFIOM CGIL della FCA di Melfi PROCLAMA un’ora di sciopero con le seguenti modalità:

SQUADRA B OGGI 01/10/2019 DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 21.30

SQUADRA D IL 2/10/2019 DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.30

SQUADRA C IL 2/10/2019 DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 21.30

SQUADRA A IL 2/10/2019 DALLE ORE 04.30 ALLE ORE 05.30

CENTRALE IL 2/10/2019 DALLE ORE 15.45 ALLE ORE 16.45.

Lui, come noi, ricattato ogni giorno dal sistema del padrone che mette davanti a tutto il profitto e fa di tutto per non fermare la produzione a costo di mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori.

Continuiamo a far finta di non vedere a quali rischi siamo esposti!

Quanti di noi, per via del nostro lavoro, hanno la salute compromessa e in qualche caso ci rimettono la vita!”