Federico Quaranta e le telecamere della Rai ad Acerenza! I dettagli

Federico Quaranta ad Acerenza, per la registrazione del programma televisivo “𝐈𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐍𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄” che andrà in onda in prima serata su Rai 3 il 𝟐𝟒 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟏:𝟏𝟓.

In ogni episodio del programma, come da tradizione, viene raccontato un viaggio con lo scopo di descriverne le peculiaritĂ culturali, territoriali, geografiche e morfologiche della localitĂ visitata e gli aspetti meno conosciuti del territorio anche tramite la voce della popolazione locale e la naturalista Mia Canestrini.

Federico Quaranta (Genova, 27 marzo 1967) è un conduttore radiofonico, conduttore televisivo e autore televisivo italiano.

Oltre a essere un conduttore radio-televisivo, è anche autore dei programmi che conduce.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NETÂŽ

(Autorizzazione Tribunale n. 465)