“Finalmente il Centro Storico e la Città di Maratea avranno un ampio parco verde”! L’annuncio

“Abbiamo ottenuto un finanziamento di 500.000 euro dalla Regione Basilicata nell’ambito dell’Avviso Pubblico regionale per la presentazione e selezione di progetti per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i Comuni della Basilicata”.

Così annuncia il Sindaco di Matarea Daniele Stoppelli che spiega:

“Il progetto prevede il completamento del Parco Pietra del Sole, per il quale stiamo avviando i lavori del primo stralcio, con una prima dotazione finanziaria di 500.000 euro ottenuti nell’ambito di un precedente avviso regionale.

Questo intervento consentirà di dotare finalmente il Centro Storico e la Città di Maratea, di un ampio parco verde con spazi attrezzati per bambini, attività all’aperto ed eventi”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)