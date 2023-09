Forum Provincia di Potenza-Cantone della Bosnia Centrale ha fatto tappa a Jajce. I dettagli

La seconda giornata del Forum Provincia di Potenza-Cantone della Bosnia Centrale, ha fatto tappa prima alla Municipalità di Jajce con l’incontro ufficiale con il Sindaco Edin Hozan e la sua struttura.

Una cittadina nota per aver ospitato, nel 1943, la dichiarazione di nascita della Federazione della Repubblica di Jugoslavia con il Maresciallo Tito.

Di quella Federazione, ora c’è solo il ricordo ed i problemi veri sono riemersi dopo la guerra civile con la esigenza di avere un sistema di protezione civile da disastri naturali per il quale è stata chiesta una collaborazione nella definizione di un piano dei rischi ambientali e non solo.

Ha detto il Sindaco:

“Il modello italiano e la vostra esperienza serve molto per costruire un modello anche qui”.

Il consigliere Giordano e il consigliere Bufano hanno rinnovato la reale volontà dell’Ente e delle sue strutture a costruire legami forti per sostenere le azioni di prevenzione e di assistenza reale in occasione di calamità naturali e nei servizi di protezione civile per dare una risposta immediata alle emergenze garantendo una rinnovata solidarietà tra i popoli.

Fondamentale è la prevenzione che qui si incrocia con le azioni di sminamento ancora in corso.

Nel secondo incontro della giornata nel Comune di Vitez, a fare gli onori di casa, Borislav Marianovic Sindaco della cittadina presenti i rappresentanti dei rapporti commerciali e della Protezione Civile.

In primo piano, lo scambio di esperienze e la ricerca di partner locali e commerciali visto anche lo sviluppo nel settore edilizio.

Da qui le osservazioni del delegato del Presidente, Michele Giordano:

“La Delegazione è qui per costruire stabili relazioni con territori che hanno una grande potenzialità di sviluppo e che con il protocollo sottoscritto con il Cantone ha mosso un primo passo e che nel settore della riduzione dei rischi e tutela dei disastri crediamo possa essere importante la nostra sinergia”.

Un’azione rimarcata dal Consigliere Enzo Bufano:

“Noi come Provincia abbiamo una diretta conoscenza in materia di sicurezza degli edifici scolastici anzi siamo all’avanguardia nella progettazione e realizzazione e puntiamo molto sulla stabilità e funzionalità degli stessi per garantire ai nostri giovani strutture efficienti e sicure. Su questo e sul sistema protezione civile sono sicuro faremo cose molto utili insieme”.

Sottolineato poi dal direttore generale Giovanni Conte il buon lavoro fatto dalla Bosnia su protezione civile e le azioni da mettere in campo nella tutela ambientale (Ricciardella per la Polizia Provinciale.

Infine, nel colloquio aperto con i delegati dei settori industriali e commerciali della comunità, l’ing. Attolico ha evidenziato come sia utile:

“Mettere insieme le esperienze e sfruttare le opportunità della Comunità Europea per procedere con azioni ben definite nel segno di una rinnovata solidarietà tra popoli”.

Parte da qui la nuova stagione di difesa del territorio con una rinnovata sinergia in virtù del ruolo attribuito dall’Onu alla Provincia di Potenza con il protocollo di Sendai.

Un ruolo ed una competenza da esercitare proprio nella prospettiva della rinascita delle Province nel sistema istituzionale Italiano.a

