Forza Italia Basilicata: nominati responsabili Dipartimenti Regionali. Ecco tutti i nomi

Il Ministro Sen. Maria Elisabetta Casellati, Segretario Regionale di Forza Italia per la Basilicata, in accordo con i Segretari Provinciali di Potenza, Vincenzo Taddei, e di Matera, Gianluca Modarelli, ha proceduto all’assegnazione delle nomine dei Responsabili dei dipartimenti Regionali, che faranno parte della Giunta Esecutiva per l’attuazione delle delibere degli Organi Regionali all’interno della Segreteria Regionale del partito.

In particolare:

– Affari Costituzionali e Giustizia: Matteo RESTAINO

– Affari Esteri e Politiche dell’Unione Europea: Luisa LACAVA

– Economia: Ester MIRA

– Istruzione: Anna DELL’AQUILA

– Bilancio e Finanze: Nicolino LOPATRIELLO

– Sanità: Maria Assunta TELESCA

– Bioetica e Diritti Umani: Antonella VACCARO

– Solidarietà: Antonella TANCREDI

– Ambiente e territorio: Antonino CAPUANO

– Turismo: Francesco CORBINO

– Agricoltura: Antonio DI MATTEO

– Politiche della Montagna: Donatello MININNI

– Sud: Giovanni SALVIA

– Professioni: Giuseppe GRANDE

– Tutela dei Consumatori: Lucrezia GUIDA

– Famiglia: Alessia Grazia BRAICO

– Disabilità e Sociale: Alessandra SAGARESE

– Casa, Edilizia Sociale e Riqualificazione delle Periferie: Giuseppe MAIURI

– Attività Produttive e Tutela delle Imprese: Giuseppina LAURINO

– Politiche Venatorie: Vincenzo DONADIO

– Pesca e Acquacoltura: Giovanni SARDELLA

– Lavori Pubblici: Leonardo COSENTINO

– Immigrazione: Maria Giovanna MERLO

– Cooperazione Internazionale: Antonello Mario VENEZIA

– Lavoro: Maurizio SAVINO

– Italiani all’Estero: Nicola CASINO

– Energia: Francesco MONTANO

– Difesa: Domenico CIANCIARULO

– Trasporti: Gerardo BELLETTIERI

– Diritti degli Animali: Mattia FAMIGLIETTI

– Semplificazione e Sburocratizzazione: Rosemarie COLUCCI.

Ha dichiarato il Ministro Casellati:

“Si tratta di nomine di persone in grado di contribuire fattivamente non solo al rafforzamento del partito, ma anche a un migliore sviluppo del territorio sotto i diversi aspetti. A loro va il mio augurio di un buon e proficuo lavoro”.