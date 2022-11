Bonus Gas ai lucani: “molte bollette sono pari a zero. Risultato senza precedenti”. I dettagli

“Le azioni congiunte del governo nazionale guidato da Giorgia Meloni e di quello regionale guidato da Vito Bardi hanno portato a un risultato senza precedenti: molte bollette del gas in Basilicata – che stanno arrivando alle famiglie in questi giorni – sono pari a zero.

Infatti, il ‘governo regionale ha da mesi approvato la norma per dare il ‘gas gratis a tutti i lucani’ (adesso possiamo dirlo senza timore di smentita), intervenendo sulla spesa per il gas naturale e l’Iva, mentre il governo nazionale ha prorogato le misure previste dal precedente decreto aiuti, sterilizzando le altre voci presenti in bolletta, almeno fino a marzo.

Le bollette mensili che stanno arrivando e soprattutto il grosso delle bollette (bimestrali) che arriverà a dicembre confermano tutto il lavoro fatto negli ultimi mesi e assicurano ai lucani un risultato atteso invano da decenni.

Questo è il buongoverno del centrodestra, a livello regionale e nazionale, e adesso il nostro obiettivo è adottare misure analoghe nei prossimi anni anche per quanto riguarda acqua ed energia elettrica, possibilmente estendendo gli effetti positivi al tessuto produttivo, come indicato anche dal consiglio regionale.

Possiamo dire che alle chiacchiere hanno risposto i fatti, anzi le bollette“.

Lo afferma in una nota l’assessore all’ambiente ed energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)