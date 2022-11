A Potenza e provincia nelle scuole arriva il “Green Game” per far apprendere ai nostri ragazzi la cultura del riciclo! Ecco i dettagli

Grande entusiasmo e ampia partecipazione delle Scuole di Potenza al Green Game, il progetto didattico che coinvolge gli studenti su argomenti legati alle corrette modalità di raccolta differenziata e alla sostenibilità ambientale.

Green Game è il format ideato dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi, BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA.

Quest’anno il progetto festeggia il 10^ anno di attività, dopo le edizioni nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, in Lazio, in Calabria, in Campania, in Abruzzo e due edizioni digitali.

Il format approda in Basilicata e Molise “in presenza” e avvierà anche un’edizione digitale per le scuole di tutta Italia.

Ad oggi il calendario di Green Game conta la partecipazione di oltre 160 Scuole.

I Consorzi Nazionali in una nota congiunta hanno dichiarato:

“Dieci anni di Green Game rappresentano per noi Consorzi un gran successo.

Nelle tante edizioni svolte, sia locali che nazionali, abbiamo incontrato migliaia di studenti e insegnanti e visto con i nostri occhi quanto i temi della sostenibilità e del riciclo dei materiali siano sentiti e sempre più radicati, anche nei programmi scolastici.

Essere stati pionieri in tal senso ci rende orgogliosi del lavoro fatto.

I Consorzi Nazionali per il Riciclo degli imballaggi in alluminio, acciaio, carta e cartone, plastica, bio plastica e vetro, sono al fianco delle amministrazioni locali non soltanto per garantire l’avvio a riciclo dei rifiuti raccolti tramite raccolta differenziata, ma anche per promuovere e divulgare i principi cardine dell’economia circolare”.

Il grande successo del format è dovuto dalla metodologia utilizzata, estremamente “giovane” e vicina al linguaggio delle nuove generazioni.

Il relatore/formatore, Alvin Crescini, fa una lezione non frontale che coinvolge attivamente i ragazzi.

Successivamente, durante la fase di verifica, vengono utilizzate tecnologie interattive che attraverso il quiz, misurano il livello di apprendimento degli studenti.

Lavoro in team, sana competizione, velocità nelle risposte e l’attenzione prestata durante la lezione faranno la differenza!

Le due classi, per ogni Istituto, che ottengono il punteggio più alto passano di diritto alla Finale Regionale dove si deciderà le scuole che rappresenteranno Matera e Potenza all’evento Nazionale previsto a Roma.

Alla Finale Nazionale sono attesi migliaia di studenti provenienti da tutta Italia che gareggeranno per ottenere l’ambito titolo di CAMPIONE NAZIONALE GREEN GAME 2022-2023, oltre agli importanti premi previsti.

Il tour della 10^ edizione è iniziato da Matera il 14 novembre e coinvolgerà gli studenti di Potenza e provincia nelle prossime settimane, iniziando il 28 novembre dall’IISS “Ten. Remo Righetti” di Melfi, per poi proseguire martedì all’IISS “F. Petruccelli.- G. Parisi” di Tramutola e Moliterno e mercoledì all’IIS “N. Miraglia” e all’ISIS “Ruggero di Lauria” di Lauria.

Lo staff tornerà a Potenza nella settimana dal 12 al 16 dicembre.

Green Game per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica, da Regione Basilicata e da Regione Molise

Tutte le informazioni e per le iscrizioni www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram.

L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)