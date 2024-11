L’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata in azione per sensibilizzare su una patologia sempre più diffusa. Ecco le iniziative

Domani 14 Novembre, ricorre la Giornata Mondiale del Diabete, così come stabilito dalle Nazioni Unite, simboleggiata da un cerchio azzurro e dal colore blu, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare su questa patologia sempre più diffusa.

L’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, come ormai da diversi anni, in questa giornata ci tiene a richiamare l’attenzione sul diabete giovanile, diabete mellito di tipo 1, patologia che colpisce principalmente bambini e ragazzi molto giovani, e ha invitato i Comuni della Regione Basilicata ad illuminare, allestire o abbellire di blu un monumento.

Tale iniziativa è stata già accolta favorevolmente dai Comuni di Avigliano, Bernalda, Brienza, Castelmezzano, Gorgoglione, Grumento Nova, Marsicovetere (Villa D’Agri), Muro Lucano, Pietragalla, Pignola, Policoro, Pomarico, Potenza, Rotondella, Sant’Angelo Le Fratte, Tito, Valsinni, Vietri di Potenza, Viggiano, e molti altri che domani sera si illumineranno di blu.

La sensibilizzazione sul tema Diabete Tipo 1 passerà, anche quest’anno, attraverso gli istituti scolastici lucani, a cui verrà mandato un video girato dall’Associazione, dove i protagonisti sono gli stessi ragazzi diabetici, affinché si possano creare momenti di dialogo e discussione anche tra i banchi di scuola.

AGGD Basilicata ha inoltre voluto organizzare un convegno, che si terrà il prossimo 17 Novembre nel Centro Polifunzionale di Sant’Angelo Le Fratte, per approfondire il discorso sull’importanza di riconoscere il Diabete Tipo1 e le patologie ad esso connesse, quando è importante intraprendere attività di screening, ma soprattutto come riconoscere i sintomi.

Oltre ai saluti istituzionali del Sindaco di Sant’Angelo le Fratte, Vincenzo Ostuni, e dell’Assessore Regionale alla Salute, Cosimo Latronico, prenderà parola la presidente AGGD Basilicata, Angela Possidente e il presidente ALAD FAND, Antonio Papaleo.

L’iniziativa è patrocinata da Diabete Italia ONLUS e AGD Italia, di cui sarà presente il presidente Stefano Nervo, inoltre ci si è avvalsi del supporto del Lions Club Potenza Pretoria, il cui presidente Marco Del Cambio porterà i saluti.

Per approfondire i temi specifici riguardanti il diabete, invece, saranno presenti il dottor Armando Zampino Responsabile UOSD Diabetologia ed Endocrinologia dell’ASP e il dr Giuseppe Citro, referente medico scientifico dell’Associazione.

Per i più giovani, contestualmente, è stato previsto un momento di intrattenimento a cura di FairPlay Paintball Event Experience.

Al termine del convegno tutti i partecipanti condivideranno anche un momento conviviale a pranzo.

La presidente AGGD Basilicata, Angela Possidente, ha affermato:

“Prestare attenzione, informare e supportare le famiglie devono diventare un impegno etico di tutti e per questo AGGD Basilicata si propone come organo aggregante, in particolare per quanti vivono quotidianamente la patologia.

Lo scopo di questi incontri, inoltre, è di sensibilizzare sul tema anche la parte politica affinché si possano superare le difficoltà che, non di rado, si incontrano lungo il cammino per rendere più semplice la vita dei giovani diabetici lucani”.

Di seguito, le locandine del 14 e del 17 Novembre.