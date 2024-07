Grande attesa per la prossima gara dell’atleta potentina Francesca Palumbo. In bocca al lupo

Venerdì 26 Luglio si alza ufficialmente il sipario sui Giochi della XXXIII Olimpiade dell’Era Moderna, in programma a Parigi.

In Basilicata c’è grande attesa in particolare per la gara di fioretto femminile a squadre, in calendario Giovedì 1° Agosto, con la partecipazione dell’atleta potentina Francesca Palumbo.

La fiorettista, cresciuta presso la Società Schermistica Lucana di Potenza con la guida del compianto Maestro Giuseppe Pinto ed attualmente in forza all’Aeronautica Militare, è nata nel capoluogo della Basilicata il 10 febbraio 1994: campionessa italiana Assoluti nel 2023 a La Spezia e nel giugno scorso a Cagliari, vanta un cospicuo palmares internazionale che consta di due titoli mondiali a squadre (Il Cairo 2022 e Milano 2023) ed un argento a Budapest nel 2019; a livello europeo conta inoltre un bronzo nell’individuale (Plovdiv 2023), tre ori consecutivi a squadre dal 2022 al 2024 e un bronzo a squadre nel 2019.

Francesca Palumbo sarà alla ribalta del Grand Palais, suggestiva cornice delle gare di scherma, per la prova a squadre assieme alle compagne Arianna Errigo (portabandiera azzurra nella cerimonia d’apertura assieme a Gianmarco Tamberi), Martina Favaretto ed Alice Volpi, designate dal CT Stefano Cerioni anche per la gara individuale in programma domenica 28 luglio.

Questo il tabellone dei quarti di finale del fioretto femminile a squadre: Italia-Egitto, Polonia-Giappone, Francia-Canada e Cina-Stati Uniti.

Di seguito infine gli orari: quarti di finale dalle 11.50, semifinali dalle 14.50, finale per il bronzo alle 19.10, finale per la medaglia d’oro alle 20.30.