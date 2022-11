Grandissima vittoria per il Potenza Calcio! Avanti Leoni

Si è appena concluso il match tra Potenza Calcio e Latina.

La sfida, valevole per la tredicesima giornata del Campionato di Serie C, ha visto sul campo del Viviani entrambe le squadre tentare il tutto per tutto al fine di vincere la gara.

A segnare per primo è stato il Potenza con Girasole al 12′.

Alla fine del primo tempo autogol degli avversari al 45’+1 segnato da Esposito.

Durante il secondo tempo il Potenza ha continuato la marcia chiudendo definitivamente la partita grazie al gol di Caturano al 66′.

La partita si è così conclusa con la tanto attesa vittoria del nostro Potenza.

Risultato finale 3-0.

Avanti Leoni!

