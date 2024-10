A Potenza si discute l’importanza del volontariato nella comunità ed il ruolo del Servizio Civile. I dettagli

Si è svolta presso il Palazzo della Cultura di Potenza l’Assemblea Regionale per il Servizio Civile in Basilicata, con la partecipazione, sia in presenza che online, di circa 200 tra operatrici ed operatori volontari del Servizio Civile Universale.

L’evento ha visto l’intervento dei Delegati Regionali Teodosio Grimaldi e Domenico Corniola, di Antonio Brindisi, Rappresentante della Delegazione Regionale 2022/2023, di Emanuele Occhipinti, in qualità di Rappresentante Nazionale della macroarea sud, della Dott.ssa Loredana Albano come referente di MoNaDu (Movimento Nazionale per i Diritti Umani) e di Davide Carlomagno, ex operatore volontario del Servizio Civile in Basilicata.

Durante l’incontro, la Delegazione ha discusso temi fondamentali come l’importanza del volontariato nella comunità ed il ruolo del Servizio Civile come opportunità formativa per i giovani.

Sono state presentate nuove iniziative per potenziare il coinvolgimento dei volontari e migliorare i servizi offerti sul territorio.

La Delegazione Regionale ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione e il confronto costruttivo che ha caratterizzato l’evento.

L’assemblea ha confermato ancora una volta il valore del Servizio Civile come risorsa chiave per la coesione sociale e lo sviluppo del territorio.