La cantante lucana Angelina Mango non sta bene e annulla tutti i concerti. Ecco la sua lettera

Angelina Mango ha annullato tutti i concerti.

Nel prossimo fine settimana la giovane cantautrice di Lagonegro avrebbe dovuto portare il proprio tour a Milano.

Invece le due date saranno riprogrammate.

Così come tutti i concerti del tour italiano e di quello europeo.

Ha scritto una lettera ai fan Angelina Mango:

“Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni.

Ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore.

Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare.

E ora è il momento di ascoltarmi.

Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce ma anche quella di tutti voi.

Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live.

Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni.

Vi amo!” .

Non ci resta che augurarle una pronta guarigione per tornare al più presto a calcare i palchi con la sua solita grinta e bravura.