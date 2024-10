Potenza: che tempo ci aspetta nei prossimi giorni? Ecco le previsioni aggiornate

L’alta pressione torna a prevalere sul Mediterraneo centrale.

Ci attendono dunque giornate stabili, seppur con nuvolosità irregolare, a tratti anche compatta, ma senza precipitazioni degne di nota associate.

Dunque, che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 24 Ottobre avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 11°C.

Venerdì 25 Ottobre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 12°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco le previsioni per la giornata di domani.