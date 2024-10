Potenza, aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo: il progetto

Il Comune di Potenza, in partenariato con l’Ambito territoriale sociale Marmo-Platano-Melandro, nell’ambito del PNRR, si è aggiudicato un progetto finalizzato all’attuazione locale del Programma P.I.P.P.I. – Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione.

Spiega l’assessore alle Politiche sociali Anna Grieco:

“Il Programma persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento per il sostegno delle famiglie, con una particolare attenzione a quelle più vulnerabili, per prevenire situazioni di rischio e di disagio, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta ai bisogni manifestati.

L’obiettivo primario è dunque quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo, secondo il mandato della Legge n. 149 del 28 marzo 2001.

L’acronimo P.I.P.P.I. intende rifarsi al personaggio televisivo di Pippi Calzelunghe, figura simbolica che esprime le infinite potenzialità dei bambini e le capacità di far fronte in maniera positiva alle difficoltà, grazie anche al sostegno delle reti sociali e dei legami affettivi, che può permettere loro di arrivare a un recupero nelle situazioni di vulnerabilità familiare.

L’esperienza propone linee d’azione innovative nel campo del sostegno alla genitorialità, scommettendo su un’ipotesi di integrazione degli interventi di promozione delle migliori condizioni idonee alla crescita, di prevenzione dei rischi che possono ostacolare il percorso di sviluppo e di tutela della salute e della sicurezza”.