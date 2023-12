“Il nostro conterraneo Michele ha scritto la prima biografia in Italia sul più importante figlio di Corleto Perticara, Pietro Lacava”! Complimenti

Orgogliosa la comunità di Corleto Perticara.

Fa sapere l’amministrazione comunale:

“Il nostro conterraneo Michele Lavella ha ultimato il Dottorato di Ricerca in Storia, cultura e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea realizzando una biografia sul più importante figlio di Corleto Perticara, Pietro Lacava, avendo come tutor il Prof. Antonio Lerra.

È la prima biografia in Italia su questa illustre figura che ha segnato in modo indelebile la storia della nostra comunità e del Mezzogiorno intero. Un lavoro accademico prezioso, frutto di dedizione e sacrificio. A Michele, mosso da un profondo legame identitario, auguriamo le migliori soddisfazioni per un futuro radioso”.

Auguri per un futuro ricco di altre soddisfazioni.

Ecco le foto di Michele Lavella con la tesi di laurea.