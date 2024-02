Importante traguardo per l’arbitro potentino Rocco Brancati! In bocca al lupo per questa nuova avventura

Grandissima soddisfazione per il settore arbitrale umbro!

Come si apprende da una nota:

“Siamo entusiasti di annunciare che Rocco Brancati, uno dei nostri arbitri più dedicati e appassionati, è stato designato per arbitrare alla Final Four di Coppa Italia Femminile a Trieste il 17 e 18 febbraio 2024!

Questo successo non è casuale, ma è il frutto dell’impegno instancabile, della passione innata e della dedizione senza riserve che Rocco ha sempre dimostrato nel suo percorso arbitrale.

Fin dai suoi primi passi nella scuola arbitrale, Rocco ha messo cuore e anima in ogni partita, lavorando duramente per migliorare le proprie capacità e perfezionare le proprie decisioni in campo.

Rocco, da parte nostra, del Presidente e del consiglio regionale, i nostri più sentiti complimenti per questo straordinario traguardo!

Il tuo impegno e la tua dedizione sono stati premiati, e siamo certi che sarai all’altezza della sfida che ti attende.

In bocca al lupo per questa nuova avventura che ti porterà ancora più in alto!”.

Brancati nato a Potenza, arbitra in Serie A dal 2015.

Vive a Città di Castello. Laureato in Conservazione dei Beni Culturali, lavora nel settore Commerciale/Logistico per una azienda privata.