In Basilicata oltre 4 milioni di euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche: “importante segnale”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Marco Bigherati, Responsabile Regionale Basilicata del Dipartimento Disabilità Lega per Salvini Premier:

“In qualità di Responsabile Regionale del Dipartimento Disabilità della Lega per Salvini Premier, accolgo con soddisfazione la notizia dello stanziamento di 4,3 milioni di euro da parte della Regione Basilicata per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Questo finanziamento rappresenta un segnale importante per tutti i Comuni lucani e per le tante persone che ogni giorno affrontano difficoltà legate alla mobilità e all’accesso agli spazi pubblici e privati.

L’abbattimento delle barriere architettoniche non è solo un obbligo normativo, ma un dovere morale e un atto di giustizia sociale.

È una dimostrazione concreta di attenzione verso i cittadini con disabilità e le loro famiglie, per garantire pari opportunità e migliorare la qualità della vita.

Questo piano finanziario, che copre le richieste pervenute sia da disabili totali che da invalidi parziali, permetterà di avviare interventi essenziali per rendere i nostri territori più accessibili e inclusivi.

Come Responsabile Regionale del Dipartimento Disabilità, continuerò a lavorare per sostenere e promuovere progetti e iniziative che rispondano alle esigenze delle persone con disabilità in tutta la regione.

Una comunità si può definire veramente moderna e civile solo quando elimina ogni ostacolo, fisico o culturale, che limita la piena partecipazione dei cittadini alla vita sociale.

L’inclusione non deve essere solo una promessa, ma una missione concreta.

La Basilicata ha oggi l’opportunità di essere un modello di accessibilità e inclusività per l’intero Paese.

Questo finanziamento è un passo importante in questa direzione, e mi impegnerò affinché tali iniziative continuino a ricevere l’attenzione e le risorse necessarie”.